Transfernieuws en Transfergeruchten 25/12: Kante - Badiashile Mukinayi - Lammens

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/12 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kante - Badiashile Mukinayi - Lammens

'Al Nassr ook geïnteresseerd in N'Golo Kanté'

Al Nassr is de laatste tijd sterk geïnteresseerd in topspelers. Na Cristiano Ronaldo zijn ze geïnteresseerd in nog een sterspeler. (Lees meer)

'Senne Lammens mikt op een nieuw avontuur'

Bij Club Brugge mogen er enkele spelers naar een nieuwe club op zoek. Onder meer de doublure van Simon Mignolet mikt op een nieuw avontuur. (Lees meer)

'Chelsea richt zijn pijlen op AS Monaco voor nieuwe verdediger'

Chelsea leek Evan N'Dika (Eintracht Frankfurt) of Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) als nieuwe verdediger binnen te halen. (Lees meer)