'Jeugdproduct van Club Brugge staat op het punt om te vertrekken'

Bij Club Brugge lijkt het erop dat ze een jeugdproduct zullen verliezen. Mogelijk wil hij zijn contract niet verlengen.

Noah Mbamba speelde eerst voor de jeugd van RC Genk, maar Club Brugge plukte hem daar weg. De 17-jarige defensieve middenvelder deed vooral al ervaring op bij Club NXT.

Begin dit seizoen speelde Mbamba nog voor het A-elftal, maar met de komst van Raphael Onyedika verdween hij weer uit beeld en moest hij vooral tevreden zijn met minuten in de Challenger Pro League.

Het contract van Mbamba loopt in juni 2023 af en het is nog maar de vraag of hij dat zal verlengen. Het is nog wachten op een beslissing van zijn familie, maar volgens Het Nieuwsblad is de kans klein dat hij blijft.

Nog volgens de krant zouden verschillende buitenlandse clubs in de rij staan om Mbamba vast te leggen. Onder meer Manchester City, Chelsea en Barcelona zouden geïnteresseerd zijn.