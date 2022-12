Franky Van der Elst vindt dat Club Brugge de situatie met Carl Hoefkens anders hadden moeten aangepakken

Er zit veel druk op Carl Hoefkens voor de wedstrijd tegen OHL. Franky Van der Elst vindt dat Club Brugge het anders had moeten aanpakken.

Na de bekeruitschakeling van Club Brugge tegen Sint-Truiden werd een training geannuleerd en moest trainer Carl Hoefkens bij het bestuur op het matje komen. Franky Van der Elst vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij dat allemaal een beetje vreemd vond.

Van der Elst zou het anders aangepakt hebben. Hij had die training altijd laten doorgaan en Hoefkens in alle stilte in Westkapelle ter verantwoording laten roepen.

Volgens Van der Elst had de druk enkel intern moeten opgevoerd worden. Nu is er druk op de wedstrijd tegen OHL en is er druk van buitenaf. Dat is volgens Van der Elst een situatie waarbij een negatief resultaat alleen maar nog tot een trainersontslag kan leiden.