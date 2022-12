Manchester United in pole position om Portugese smaakmaker van 125 miljoen op te pikken

Het botert niet meer tussen Joao Felix en Diego Simeone bij Atlético Madrid. De 23-jarige Portugees schitterde nog op het WK, maar komt bij de Spaanse ploeg nog amper voor in het basiselftal.

Hij wil dan ook weg in januari om meer speeltijd te krijgen. Maar dat is ook niet zo simpel. Atlético betaalde nog 125 miljoen voor hem aan Benfica en wil een transfersom van rond de 100 miljoen. Weinig clubs zijn van plan om dat te betalen en dus wordt er gedacht aan een huurovereenkomst waarbij een deel van zijn loon wordt overgenomen en er ook nog negen miljoen op tafel komt.

In geval dat het het laatste seizoen is van Simeone bij de club zouden ze hem zo volgend seizoen fit terugkrijgen. Volgens AS hebben Manchester United en Arsenal de beste papieren om Félix over te nemen. Bij United is een aanvallende versterking meer dan welkom. Manager Erik ten Hag heeft een optie minder voorin nu het contract van Cristiano Ronaldo ontbonden is.