Na Skov Olsen zet Carl Hoefkens tegen OHL nog een andere sterkhouder op de bank

Bij Club Brugge is het in de aanloop naar de wedstrijd tegen OHL onrustig. Skov Olsen haalde al de selectie niet.

Skov Olsen werd niet in de selectie tegen OHL opgenomen. Hij zou geblesseerd zijn, maar zelf ontkende de Deen dat.

De positie van Carl Hoefkens is aan het wankelen en naast Skov Olsen koos Hoefkens er ook voor om Noa Lang te weren. Lang zit nog op de bank, maar het is duidelijk dat Hoefkens zich in de huidige situatie niet comfortabel voelt en daardoor opvallende keuzes maakt.