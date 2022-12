OHL gaat in beroep voor rode kaart in beker: speler staat daardoor in de basis tegen Club Brugge

OHL is in beroep gegaan voor de rode kaart in de bekerwedstrijd tegen KV Kortrijk. Daardoor kan die speler tegen Club Brugge gewoon spelen.

In de bekerwedstrijd tussen KV Kortrijk en OHL pakte Hamza Mendyl een rode kaart. Daardoor was hij in principe tegen Club Brugge geschorst. Maar OHL ging in beroep. Daardoor moet de hele zaak voorkomen en de zitting daarvoor is pas dinsdag. Daardoor kan Mendyl tegen Club Brugge spelen. OHL maakte daar gebruik van, want Marc Brys zette Mendyl in de basis. Zo zal Brys hem mogelijk pas over enkele weken moeten missen.





