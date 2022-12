'Racing Genk heeft transfer van 6,5 miljoen euro beet'

Racing Genk ging voor het eerst in hele lange tijd nog eens onderuit in de competitie. En dus is het alle hens aan dek. Mogelijk kan een wintertransfer helpen.

Racing Genk volgt al sinds vorige zomer de prestaties van Yira Sor van Slavia Praag. De buitenspeler staat nog steeds op het lijstje van Dimitri De Condé. 4,5 seizoenen Het Laatste Nieuws is nu duidelijk: een akkoord met Racing Genk is dichtbij, de speler zou ondertussen al in het land zijn. Afgelopen zomer werd nog gesproken over een bedrag van 8 miljoen euro, nu zou hij voor 6,5 miljoen euro naar de CEGEKA-Arena komen en voor 4,5 seizoenen tekenen.