Ex-assistent van Anderlecht vol lof over toptalent: "Ik stond versteld van de intelligentie van de jongeren van Anderlecht"

Tot voor een paar weken was Samba Diawara nog assistent bij Anderlecht. Na het vertrek van Felice Mazzu werd hij naar de beloften verschoven, maar daar bleef hij niet lang, want Reims kwam hem halen om assistent van Will Still te worden.

Maar hij vond het wel een goeie ervaring bij Anderlecht. "Het was geweldig. Als je Duranville ziet... Ik heb dat nog nooit gezien. Het is niet moeilijk om met zo'n talent om te gaan, want hij is zo goed opgeleid in het trainingscentrum. Ik stond versteld van de intelligentie van de jongeren in Anderlecht", vertelt hij in La Dernière Heure. "Ze trainen spelers maar ook mannen. Julien, ik weet niet of hij een briljante leerling is op school, maar hij spreekt perfect Frans, Engels en Nederlands. Hij is super beleefd, respectvol en attent. Met zo'n talent kan hij iedereen kwaad maken die hem advies geeft, maar hij luistert omdat hij nederig is."

Diawara had zich zelfs lang zien blijven bij Anderlecht als de opportuniteit bij Reims er niet geweest was. "Wouter Vandenhaute wilde dat ik bleef. Ik had iets kunnen doen dat ik leuk vind bij U23 met Guillaume Gillet. Ik heb lol gehad met de jongeren. Maar hoe zeg je nee tegen Reims?"