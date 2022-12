'Niet Deschamps, maar deze twee sterkhouders stuurden Benzema naar huis met lichte blessure'

De Franse pers heeft de verloren WK-finale een plaats gegeven, maar de rel rond Karim Benzema blijft beroeren. Ondertussen lekken er steeds meer details uit rond het vertrek van de aanvaller.

We schreven vanochtend al dat Karim Benzema - die ondertussen zijn internationale schoenen aan de haak heeft gehangen - eigenlijk kon revalideren in Qatar. Meer zelfs: de aanvaller zou zelfs in de groepsfase speelklaar geweest zijn.

Toch besliste Didier Deschamps om de aanvaller van Real Madrid naar huis te sturen. Volgens de Franse kranten werd die beslissing de bonscoach ingefluisterd door enkele sterkhouders bij Les Bleus.

Rust in selectie

Antoine Griezmann en Hugo Lloris lieten Deschamps weten dat de blessure hét ideale excuus was om Benzema naar huis te sturen. De sterkhouders gaven als reden te kennen dat de sterkhouder van De Koninklijke de rust in de selectie zou verstoren.