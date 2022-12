Essevee staat voor een héél zwaar 2023: "Februari wordt héél belangrijke maand" en "Tegen hen moeten we winnen"

Zulte Waregem ging met 2-0 onderuit op bezoek tegen STVV. En dus wordt 2023 een erg belangrijk en moeilijk jaar voor Essevee.

Voor Zulte Waregem liep niet voor het eerst dit seizoen opnieuw heel veel verkeerd. Een vermijdbaar eerste doelpunt, een plotse rode kaart, ...

"Als je heel snel met 10 man valt, dan sta je als diepe spits op een eiland. Het was een heel moeilijke match. We begonnen nochtans goed aan de wedstrijd, maar toen slikten we die goal op die ene lange bal. STVV had nog niks gecreëerd", is Zinho Gano duidelijk tegen Sporza.

Zwaar programma

"Meteen daarna kregen we die rode kaart en dan weet je dat het moeilijk wordt, zeker in de situatie waarin we nu zitten. Mentaal is dat heel moeilijk en toen die tweede goal viel, was het helemaal voorbij. Iedereen is er tot de laatste minuut voor gegaan, maar met tien man is het niet evident."

En dus wordt het moeilijk voor Essevee: "We moeten tegen Mechelen thuis winnen om vertrouwen op te doen met een zwaar programma. Februari wordt een heel belangrijke maand met duels tegen de rechtstreekse concurrenten."