Frustraties bij Paul Onuachu: "Blijkbaar is er ergens een regel..."

KRC Genk slaagde er de afgelopen twee wedstrijden niet in om tijdens de reguliere speeltijd te scoren.

Geen goal tegen Anderlecht in 90 minuten bekervoetbal. De verlengingen moesten soelaas brengen. Ook tegen KV Kortrijk kon Genk in de reguliere speeltijd niet scoren.

Trainer Wouter Vrancken maakt zich voorlopig geen zorgen. “Omdat we veel kansen blijven creëren. In Kortrijk hadden we voor de rust minstens twee keer moeten scoren, in blessuretijd hield hun doelman ons met een wereldsave van een punt. Die periodes heb je in een seizoen, net zoals er periodes waren en opnieuw zullen komen waarin bijna elke bal binnenvliegt. De basis is: voor doelgevaar blijven zorgen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De frustraties lopen hoog op bij Paul Onuachu, zo zag ook Wouter Vrancken. “Ik begrijp dat Paul Onuachu een beetje geprikkeld rondliep. Blijkbaar is er ergens een regel dat je je als verdediger veel meer mag veroorloven als je tegen een spits van twee meter staat. Het is onwaarschijnlijk wat hij allemaal te verduren krijgt.”

Al heeft Vrancken ook raad voor zijn goalgetter. “Tegelijkertijd zal Paul daar, hoe moeilijk dat ook is, nog beter mee moeten leren omgaan. Want nu ging hij in zijn ontgoocheling ook reageren op het moment dat hij wel reglementair de bal verloor.”