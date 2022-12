Johan Boskamp haalt uit naar Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert over ontslag Carl Hoefkens

Carl Hoefkens werd vandaag aan de deur gezet bij Club Brugge. Onbegrijpelijk voor analist Johan Boskamp.

Boskamp begrijpt de beslissing van Club Brugge niet. “Ik vind het ongelofelijk dat ze hem nu al op straat hebben gezet. Het was toch klasse wat Carl in Europa gepresteerd heeft? Maar dan ken je twee slechte maanden – nou ja, of één slechte maand, want er zat een heel WK tussen – en dan liggen ze weer te ouwehoeren”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Boskamp zag ook wel dat de twee laatste wedstrijd niet goed waren. “En als topclub moet je ook slechte matchen kunnen winnen, maar doordat ze de kansen misten, vielen ook de resultaten tegen.”

Toch had Boskamp van het Brugse bestuur wat anders verwacht. “Op zo’n moment verwacht ik echter dat Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert rust uitstralen, maar die zeggen niks en gaan intussen gewoon op zoek naar een nieuwe trainer. Waardeloos.”