Marc Degryse over nieuwe trainer van Club Brugge: "Tot 2024 of 2025"

Club Brugge is druk bezig om zijn vierde trainer van 2022 aan te stellen. Marc Degryse wil dat blauwzwart eindelijk kiest voor de lange termijn.

Club Brugge stuurde Hoefkens de laan uit. Na ook nog Philippe Clement en Alfred Schreuder wordt het de vierde trainer van dit kalenderjaar op Jan Breydel.

“Nu moeten ze wel iemand vinden waarmee je tot 2024 of 2025 door kan. Waarvan je het gevoel hebt: ‘dit is de juiste man op de juiste plaats’. Niet opnieuw iemand voor zes maanden”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Dat zal er ook voor zorgen dat er binnen de kleedkamer de nodige rust komt, want ook daar is de opeenvolging van trainers telkens opnieuw beginnen geweest. “Want hoe je het draait of keert, altijd weer veranderen is ook niet ideaal voor de spelers.”