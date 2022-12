Speler van KV Mechelen heeft zwaar verkeersongeval: "Niet langer in levensgevaar"

Rayyane Falchou, de derde keeper van KV Mechelen, raakte afgelopen nacht betrokken bij een zwaar verkeersongeval.

De Marokkaanse doelman van KV Mechelen zat als passagier in een auto die een verkeersongeval had. Dat laat de club weten via de sociale media.

Falchou raakte ernstig gewond en werd ondertussen al geopereerd. Hij is bij bewustzijn en is niet langer in levensgevaar. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie voor de eerste ploeg van KV Mechelen.

Over de aard van de verwondingen en de omstandigheden van het ongeval is voorlopig niets geweten.