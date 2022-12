Wesley Sonck over ontmoeting met Pelé op Gouden Schoen 2001: "Foto staat nog steeds bij me thuis op een ereplaats"

Wesley Sonck kreeg in 2002 de Gouden Schoen uit handen van niemand minder dan Pelé.

Met het overlijden van de Braziliaanse voetbalheld Pelé donderdag halen degenen die hem konden ontmoeten nog eens hun herinnering boven aan die ontmoeting. Zo ook Wesley Sonck.

Sonck kreeg begin 2002 de Gouden Schoen 2001 uit handen van Pelé. "Hij gaf me de trofee, sprak enkele woordjes Engels om me te feliciteren en gaf me dan een knuffel. Veel meer dan een halve minuut duurde onze ontmoeting dus eigenlijk niet, maar ik heb er wel een prachtige herinnering aan. De foto staat nog steeds bij me thuis op een ereplaats, daar blijf ik fier over", zegt Sonck bij Het Laatste Nieuws.

Toch heeft Sonck wat spijt dat hij er niet meer genoot. "In de drukte van het moment verloor ik Pelé toen helemaal uit het oog. Ik werd direct voor foto’s en interviews opgeëist en zag hem later op de avond ook niet meer terug. Jammer eigenlijk. Nu besef ik pas dat het wel leuk was geweest om even wat langer met zo’n wereldster te kunnen praten", zei Sonck nog.