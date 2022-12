Anderlecht wil af van het zware contract van Benito Raman

Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan het huwelijk tussen Anderlecht en Benito Raman. De aanvaller mag andere oorden opzoeken.

In de zomer van 2021 werd Benito Raman overgenomen door Anderlecht van het Duitse Schalke 04. Dit voor een bedrag van 3 miljoen euro. Een schot in de roos werd de transfer niet. Dit seizoen kwam hij tienmaal in actie in de Jupiler Pro League waarin hij éénmaal tot scoren kwam. Tot op heden kwam hij 64 keer in actie voor Anderlecht waarin hij 14 keer de netten vond.

Volgens La Dernière Heure wil Anderlecht zich zo snel mogelijk ontdoen van het zware contract van Raman. De aanvaller weegt op de loonlast, maar zet hiertegenover niet genoeg statistieken. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2024 bij de Brusselse club.