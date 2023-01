Mignolet over hoogte- en dieptepunt van 2022 en wens voor 2023: "Gouden Schoen? Dat zou egoïstisch zijn"

Hij heeft er een wonderbaarlijk 2022 op zitten - zonder hem was Club Brugge volgens de analisten nooit nog kampioen geworden. En wat denkt Simon Mignolet zelf van het voorbije én het komende jaar?

"Het hoogtepunt van 2022? Dat is voor mij de geboorte van mijn tweede zoon. Ik heb sportief veel hoogtepunten gehad, maar persoonlijk geluk gaat toch nog altijd voor", aldus Mignolet in Het Nieuwsblad.

"De bekeruitschakeling tegen STVV is voor mij het dieptepunt, omdat ze ook nog heel vers in het geheugen ligt."

Vrede en rust

"Vier goals slikken is nooit plezant als doelman. En dat we met de Rode Duivels het WK zo snel moesten verlaten was ook een grote ontgoocheling."

Rest de vraag: wat brengt 2023 voor Mignolet? Een Gouden Schoen om te beginnen vermoedelijk: "Dat het mijn wens zou zijn, dat zou egoïstisch zijn. Ik wil hem graag winnen, maar ik hoop vooral dat iedereen gezond blijft en ik wens iedereen in deze onzekere tijden wat vrede en rust."