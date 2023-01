Kameroense voetbalbond controleert leeftijd U17 spelers: 70% blijkt ouder te zijn en wordt naar huis gestuurd

Opnieuw een geval van leeftijdsfraude in Kameroen.

De Kameroense voetbalbond, met oud-sterspeler Samuel Eto'o als voorzitter, had voor de komende kwalificaties van de Africa Cup voor U17 dertig spelers opgeroepen.

Maar aan de hand van MRI-scans is de voetbalbond daar nu erachter gekomen dat maar liefst 21 van de 30 spelers of 70% ouder bleek te zijn dan ze beweerden te zijn. Die spelers zijn dan ook direct uit de selectie gezet.

De tests werden precies georganiseerd omdat er in het verleden al meermaals werd gefraudeerd met de leeftijden van spelers in Kameroen. De voetbalbond spreekt zich dan ook uit tegen dergelijke fraude die "in het verleden het imago van het Kameroense voetbal bezoedelde."