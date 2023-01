OFFICIEEL: Pierre Dwomoh (18) krijgt gewijzigd contract bij Antwerp en wordt verhuurd (met aankoopoptie) aan KV Oostende

Dwomoh probeert het na een hobbelig parcours nu aan de kust.

Dwomoh begon zijn carrière bij SK Heffen en trok daarna naar KV Mechelen, Anderlecht en Racing Genk. Daar mocht hij als 15-jarige al meetrainen met de eerste ploeg en maakte het jaar nadien ook deel uit van de A-kern.

In augustus 2021 maakte hij echter de overstap naar Antwerp voor zo'n 2 miljoen euro. In totaal speelde Dwomoh 14 wedstrijden voor Antwerp waarin hij één assist gaf. Deze zomer werd hij voor een jaar uitgeleend aan Braga, maar daaraan kwam al vroegtijdig een einde.

Nieuw contract en uitleenbeurt

Nu tekent Dwomoh dus een nieuw contract bij Antwerp, tot midden 2024 met optie, maar wordt hij wel voor de rest van het seizoen uitgeleend aan KV Oostende, dat ook een aankoopoptie heeft. CEO Gauthier Ganaye is blij met de komst van Dwomoh.

"Pierre is een uniek talent. Hij kiest voor KVO omdat wij hier jonge spelers volop speelkansen geven en dat is wat hij op dit moment in zijn carrière nodig heeft, speelgelegenheid. Hij zal natuurlijk hard moeten werken maar na verscheidene gesprekken met hem ben ik er honderd procent van overtuigd dat hij erop gebrand is om zich hier te bewijzen. We hebben er dus een zeer talentvolle middenvelder bij", klinkt het.