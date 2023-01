Scott Parker spreekt voor eerst als trainer van Club Brugge: "No Sweat No Glory past perfect bij mij"

Scott Parker werd op 31 december aangesteld als vervanger van Carl Hoefkens en sprak voor het eerst met de pers

Parker sprak over zijn keuze voor de Belgische landskampioen. "De knoop werd doorgehakt na enkele diepgaande gesprekken met mensen van de club. Onze visies stroken, en Club Brugge heeft een enorme geschiedenis. En de voorbije jaren is hier uitstekend werd geleverd. Dat maakte de beslissing wat makkelijker."

De Engelsman kent de leuze van Club Brugge duidelijk al goed. "No sweat, no glory past perfect bij mij. Dat mag je verwachten van mij als coach. Ik wil er alles uithalen, en er moet 1 miljoen procent toewijding zijn van mijn spelers. Dat eis ik. Ik wil voetbal brengen waarbij we de bal hebben, dominant zijn en verzorgd voetbal brengen."

Club Brugge zit nog in de Champions League en speelt straks tegen Benfica "Dat Club Brugge nog Champions League speelt, is natuurlijk schitterend voor mij. Maar het was dgeen doorslaggevende factor om te tekenen. Het is vooral belangrijk dat er hier een duidelijke visie en strategie is."

Zondag volgt echter de eerste test met de match tegen Racing Genk, de achterstand bedraagt al 13 punten. "Ik ben realistisch en weet dat het enorm moeilijk wordt. Maar we gaan de uitdagingen niet uit de weg." De Engelsman moet dan wel nog het Belgische competitieformat wat leren kennen. "Ik ben er nog niet helemaal uit, vrees ik."