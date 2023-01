Mannaert wou Hoefkens in een andere rol bij Club Brugge houden: "Maar Carl gaf zelf aan dat hij als hoofdtrainer wil doorgaan"

Carl Hoefkens is niet langer de coach van Club Brugge. Vincent Mannaert gaf vandaag tekst en uitleg bij de trainerswissel.

In theorie is Carl Hoefkens zelfs niet ontslagen. Club Brugge wou hem aan boord houden. "We hebben het even over zijn toekomst gehad", bevestigt Vincent Mannaert. "Binnen Club Brugge is er altijd plaats voor mensen zoals hij. Maar hij heeft duidelijk aangegeven dat hij momenteel als hoofdtrainer wil doorgaan."

"Carl is op een correcte wijze met zijn vertrek omgegaan", aldus de algemeen manager van blauw-zwart in Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk zijn het geen gemakkelijke gesprekken geweest. Ik herinner me dat hij aanvoerder was toen ik destijds bij Club Brugge kwam. Er was toen ook meteen al een klik.