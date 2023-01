Martinez looft Belgisch voetbal, maar er moet hem ook iets van het hart: "Ik vind het bedroevend om zo in het leven te staan"

Het (mislukte) WK in Qatar wordt door velen gezien als de laatste kans van de Rode Duivels om een prijs te pakken. Roberto Martinez gelooft echter niet dat er een zwart gat zal volgen. "Deze generatie heeft een enorme legacy nagelaten."

“Toen ik begon als bondscoach trainden we op oefenvelden van clubs en sliepen we in een hotel aan de luchthaven”, valt Roberto Martinez met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “De eerste legacy van deze generatie is het trainingscentrum in Tubeke. Daar zullen de volgende drie of vier generaties van profiteren. Ik verwacht België de komende twintig jaar nog altijd in de top tien van de wereldranking.”

De voormalige selectieheer is trots op de verwezenlijkingen. “Deze generatie heeft getoond hoe je moet presteren én hoe je je moet gedragen als Rode Duivel. In België kijkt men snel naar wat er nu fout kan gaan. Ik vind het bedroevend om zo in het leven te staan. België zal niét in een ravijn vallen. Daar ben ik zeker van.”

Het zal van de nieuwe bondscoach afhangen hoe drastisch een overgang zal zijn Roberto Martinez

“Er blijven stafleden uit mijn team over”, besluit Martinez. “Onze methodologie zal behouden blijven. We zullen nooit teruggekatapulteerd worden naar 2009. Toen stonden we niet eens in de top zestig, hé. De nieuwe bondscoach heeft een structuur die hem zal helpen en jongeren die zo goed als klaar zijn. Het zal van hem afhangen hoe dratisch een overgang zal zijn.”