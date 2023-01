FIFA-voorzitter Infantino reageert na selfies bij doodskist van Pelé

Gianni Infantino kreeg heel veel kritiek over zich heen na selfies bij de kist van voetballegende Pelé tijdens de wake.

De kist van de Braziliaan staat op het midden van het veld in het Villa Belmiro-stadion van zijn voormalige club Santos in Sao Paulo. FIFA-voorzitter Gianni Infantino was één van de duizenden mensen die de openbare ceremonie bijwoonde. Hij werd gespot terwijl hij selfies nam, op enkele meters van de kist.

“Familieleden en oud-ploeggenoten vroegen mij om foto’s te nemen omdat ze zelf niet wisten hoe dat te doen”, reageerde de Zwitser op Instagram. “Daar was ik erg door vereerd en natuurlijk deed ik dat meteen. Als behulpzaam zijn voor oud-ploeggenoten van Pelé me zoveel kritiek oplevert, dan incasseer ik die graag. En ik zal altijd behulpzaam blijven voor zij die bijgedragen hebben aan de geschiedenis van het voetbal.”

“Ik heb zoveel respect en bewondering voor Pelé en voor die ceremonie gisteren dat ik nooit iets zou doen dat op welke manier dan ook respectloos zou zijn. Ik hoop dat degenen die dingen hebben gepubliceerd of gezegd hebben zonder het te weten en zonder informatie te zoeken, het fatsoen en de moed zouden hebben om toe te geven dat ze ongelijk hadden en te corrigeren wat ze zeiden.”