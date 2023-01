Yira Sor kent geen aangename eerste training: "Welcome to Genk"

Racing Genk zat met tal van afwezigen op de eerste training van het nieuwe jaar.

Aanwinst Yira Sor die overkomt van Slavia Praag was dinsdag wel aanwezig op de eerste training van 2023. De Nigeriaan zal de training niet snel vergeten.

Van heel dichtbij kreeg hij een bal pal in het gezicht. Hij was even weg van de wereld en moest verzorgd worden door de kine van dienst.

Joseph Paintsil kon het niet laten om toch een grapje te maken, zo schrijft Het Belang van Limburg. “Welcome to Genk”, waren zijn woorden voor Sor.