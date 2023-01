Benfica-trainer is soap rond transfer Enzo Fernandez naar Chelsea beu: "Wat ze nu doen, is een gebrek aan respect"

Enzo Fernández (21) maakte in de Champions League al indruk met Benfica tegen Juventus en PSG. Op het WK veroverde Fernandez in de derde groepswedstrijd een basisplaats en ging niet meer uit de ploeg.

Fernández werd uitgeroepen tot de beste jonge speler van het WK en wordt sindsdien het hof gemaakt door Chelsea. Benfica kocht Fernández vorige zomer voor zo'n 14 miljoen euro van River Plate. In het contract van Fernández staat een clausule van 120 miljoen euro om de Argentijn vrij te kopen.

Roger Schmidt, de Duitse coach van Benfica, is het stilaan beu. "Ze proberen Enzo nu gek te maken en zeggen dat ze de clausule kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernández aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Wat ze nu doen, is een gebrek aan respect", zei hij op een persconferentie.

Benfica boss Roger Schmidt accuses Chelsea of "disrespecting" Benfica and "pretending they can pay the [release] clause" before trying to negotiate a fee. Schmidt adds #CFC have made Enzo Fernandez "crazy" and says he "cannot accept what they are doing". pic.twitter.com/brYoRVQV9S