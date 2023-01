Derde doelman van Antwerp ondergaat operatie na blijvende hinder aan rechterknie

Hij zal even buiten strijd zijn.

Davino Verhulst (35) kwam in de zomer van 2022 aan bij Antwerp nadat hij twee jaar bij de Griekse tweedeklasser Apollon Smyrnis had gezeten. Verhulst is vooral gekend van zijn periode bij Lokeren, waar hij zeven jaar speelde.

Verhulst maakte zijn debuut nog niet voor de hoofdploeg van Antwerp, maar stond wel al drie keer in doel van de Young Reds in eerste nationale. Maar door kniepijn speelde Verhulst al even niet meer.

Daarvoor ging Verhulst nu onder het mes, dat meldt Antwerp zelf op zijn sociale media. Wanneer hij weer fit zal zijn, is niet duidelijk.