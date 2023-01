KV Kortrijk opnieuw tegenover OH Leuven: "Niet hetzelfde gameplan"

KV Kortrijk schakelde OH Leuven uit in de Beker van België. Zondag staan ze in de competitie tegenover elkaar.

KV Kortrijk won onder de nieuwe trainer Bernd Storck de achtste finale van de Croky Cup en klopte in de competitie leider KRC Genk. Een meer dan perfecte start.

OH Leuven is nu de volgende tegenstander in de Jupiler Pro League. “In de beker waren we duidelijk een maatje te groot voor hen, maar ze zullen ons uitvoerig geanalyseerd hebben”, zegt Stjepan Loncar aan Het Laatste Nieuws.

“Wij zullen eveneens niet hetzelfde gameplan toepassen. De coach kennende, zal hij wel weer iets uit zijn hoed toveren. We moeten in onszelf geloven en op ons elan voortgaan. Als we zo blijven spelen, zullen we een mooie sprong in de klassering maken.”