OFFICIEEL: OH Leuven laat Argentijn die het bij Barça haalde al na halfjaar vertrekken naar thuisland

De verdediger kon geen potten breken bij OHL.

OH Leuven haalde deze zomer de Argentijnse verdediger Santi Ramos Mingo (21) bij Barcelona B. Uiteindelijk geraakte de Argentijn niet tot in de hoofdmacht van OH Leuven en speelde hij de beloften.

Daar startte Ramos Mingo wel in alle 18 wedstrijden en speelde hij ook alles in eerste nationale. De Argentijn was ook goed voor drie doelpunten. Maar na een half jaar vertrekt hij dus alweer uit België.

Ramos Mingo gaat immers weer in zijn Argentinië spelen, op huurbasis bij eersteklasser Defensa y Justitia. De Argentijnse club heeft ook een aankoopoptie. Bij OH Leuven heeft Ramos Mingo nog een contract tot midden 2025.