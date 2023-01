Ronny Deila heeft goed en slecht nieuws over de blessure van Renaud Emond

Standard zal Renaud Emond nog een tijdje moeten missen door zijn patellapeesontsteking.

Standard heeft de laatste weken aardig wat volk in de ziekenboeg zitten. Dat geldt ook voor Renaud Emond die nog een maandje langer afwezig zal zijn.

Hij kampt met een terugval van zijn ontsteking aan de patellapees. “We hebben een behandeling gevonden die het probleem zou kunnen oplossen”, zegt trainer Ronny Deila aan La Dernière Heure.

“Renaud heeft de laatste dagen een groot verschil gevoeld, maar hij heeft nog ongeveer een maand nodig om terug te zijn. Hij heeft een klap gekregen met deze terugval, maar we willen een operatie vermijden. We hopen dat hij snel concurrentie en frisheid kan brengen in de aanval.”