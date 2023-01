🎥 Kompany het vuur aan de schenen gelegd: "Vertonghen of Alderweireld? De Bruyne of Lukaku? Komaan jongens..."

In het VK hebben ze besloten om Vincent Kompany eens het vuur aan de schenen te leggen. Dilemma's lenen zich daar perfect toe.

ESPN UK schotelt de succescoach van Burnley enkele pittige keuzes voor. Zelfs tussen Rode Duivels. "Vertonhgen of Alderweireld? Komaan jongens.... Vertonghen." De volgende: Eden of Thorgan Hazard? Als voetballer of als mens? Neen, neen, ze zijn beiden geweldige kerels", lacht Kompany. "Ik kies voor Eden Hazard."

Even later moet Vincent Kompany kiezen tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. "Pfff... Zo wordt het persoonlijk. Ik moet voor KDB gaan. Ze moeten allebei wel verstaan dat het niet is dat ik één van hen minder leuk vind. Het is gewoon een keuze."

Mbappe or Haaland? 🤔@VincentKompany answers some tricky questions 👀 pic.twitter.com/m0tosXom7P — ESPN UK (@ESPNUK) January 5, 2023

Gezien zijn status als City-legende en huidige rol als trainer van Blackburn, volgde ook nog het dilemma Man United (stadsrivaal van City) of Blackburn (rivaal van Burnley)? "Geen van beiden", is Kompany duidelijk.