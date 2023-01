'Roberto Martinez krijgt aanbieding uit onverwachte hoek'

Roberto Martinez nam na het WK in Qatar afscheid van de Rode Duivels en is op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Tegen de verwachtingen van de voetbalbond in verlengde Roberto Martinez zijn contract bij de Rode Duivels niet. Daardoor moest men inderhaast op zoek naar een nieuwe bondscoach.

De Spanjaard liet na zijn exit weten dat hij pas vanaf 1 januari op zoek zou gaan naar een nieuwe job. De meest concrete aanbieding leek het bondscoachschap van Polen te worden, maar concreet is dat nog niet.

Volgens The Sun is er echter een kaper op de kust. De Britse krant zegt dat Everton Martinez opnieuw als trainer wil. Hij was er trainer van 2013 tot 2016. De ploeg staat momenteel op een degradatieplek.

Het ontslag van Frank Lampard lijkt er dan ook snel te komen. Naast Martinez wordt ook Wayne Rooney als mogelijke nieuwe trainer genoemd. Vanavond speelt Everton voor de beker tegen Man United.