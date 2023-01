Trainer duidelijk over plek op de bank van Leandro Trossard: "Ik wil dat hij op 100% van zijn kunnen presteert"

Het vergaat Leandro Trossard even wat minder. De Rode Duivel kwam op de bank terecht en zijn trainer prikkelt hem nu ook en moedigt hem aan om weer beter in vorm te geraken.

Trossard was dit seizoen al vaak de grote smaakmaker bij Brighton. Velen gunden hem dan ook een basisplaats bij de Rode Duivels, maar die kwam er op het WK pas in de laatste groepsmatch en de international kon in Qatar ook geen potten breken. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot De Bruyne heeft de terugkeer naar zijn club ook niet voor meer spelvreugde gezorgd.

Sterker nog: enkele dagen geleden ging Brighton op bezoek bij Everton en zette trainer Roberto De Zerbi hem op de bank. Trossard bleef daar ook de hele match zitten en zijn ploeg won makkelijk met 1-4. "Het was een keuze", verklaarde De Zerbi inmiddels over de kwestie. "Trossard is een goede speler, maar ik wil dat hij op 100% van zijn kunnen presteert."

Ik zie Trossard niet op zijn maximum Roberto De Zerbi

Een duidelijke boodschap. "Ik weet niet of hij na het WK ergens last van heeft. Ik zie hem niet op zijn maximum. Ik weet niet of het fysiek of mentaal is. Ik wil als coach met de best mogelijke elf spelen. Voorlopig zag ik bij hem niet de beste conditie om te kunnen spelen."