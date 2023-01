Deschacht heeft raad voor Vormer nu hij tegen degradatie moet spelen: "Wat hij zeker niet moet doen, is de vedette uithangen"

Van vijf keer kampioen in 8,5 jaar Club Brugge naar degradatievoetbal... Ruud Vormer zal zich moeten aanpassen, maar volgens ervaringsdeskundige Olivier Deschacht kan hij heel belangrijk worden voor Essevee.

"Achter de schermen hoorde ik dat Ruud op training in Brugge nog altijd een van de beteren was", aldus de man die ook bij Zulte Waregem belandde na vele jaren van successen bij Anderlecht. "Hij heeft nog altijd een ongelofelijke vista en traptechniek, waarmee hij tegen ploegen als OHL nog van veel waarde had kunnen zijn. Zijn vrijschoppen en corners zullen nu ook heel belangrijk worden. Voor een ploeg die onderin staat, is dat echt een cruciaal wapen. Dat heb ik zelf ondervonden", zegt Deschacht in Het Nieuwsblad.

Deschacht weet dat het een mentale klik vergt. "Dan moet je vooral op mentaal vlak een switch maken. Je moet leren verliezen. Je moet aanvaarden dat je vaker onder druk komt en dat ze voorin minder ballen bijhouden. Nu, de spelers naast jou zijn plots van mindere kwaliteit, maar dat geldt ook voor jezelf. Je moet beseffen dat je niet meer top bent. Zoals ik niet meer de man was uit de kampioenenjaren is Ruud ook geen Gouden Schoen meer. Hij zit in de herfst van zijn carrière en zal vooral een voortrekker moeten worden. Een leider die iedereen wakker houdt. Wat hij zeker niet moet doen, is de vedette uithangen.”