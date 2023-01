Anderlecht met tien na bizarre fase: N'Diaye krijgt rood nadat eerst buitenspel werd geoordeeld

Anderlecht stond al na tien minuten met tien in de Brusselse derby. Een rode kaart voor Moussa N'Diaye, die de doorgebroken Lazare neerhaalde. Maar daar was heel wat over te doen...

Lazare ontsnapte aan de aandacht van N'Diaye en de 20-jarige Senegalees moest de achtervolging inzetten. De linksachter duwde met de schouder en Lazare ging neer, maar de grensrechter oordeelde dat er sprake was van buitenspel. De VAR was het daar echter niet mee eens en riep scheidsrechter Bram Van Driessche naar het scherm. Na het bestuderen van de beelden riep Van Driessche beide kapiteins bij zich en legde het geval uit. Geen buitenspel en een fout op een doorgebroken speler door de laatste verdediger... dat is rood volgens de reglementen. N'Diaye ontnam Lazare immers een scorekans en dat staat beschreven in het reglement van het Referee Department.