Speler van Anderlecht kondigt vertrek aan op sociale media

Anderlecht staat voor een drukke wintermercato. Er wordt gehoopt op versterking, maar ook enkele pionnen zullen de club verlaten.

In 2020 tekenden de tweelingbroers Agyei een contract tot 2023 in het Lotto Park. Op sociale media kondigt de 17-jarige verdediger Eben Agyei nu zijn vertrek aan. Waar de Ghanees naartoe gaat laat hij niet weten.

“Na 7 seizoenen bij Anderlecht te hebben doorgebracht is het voor mij tijd om te vertrekken”, klinkt het op Instagram.

“Het was een goed parcours, vol avontuur en mooi toernooi maar mijn verhaal is voorbij in Anderlecht, met dank aan de coaches waarmee ik binnen de club gewerkt heb, de spelers, de staf en de supporters.”