Dominik Thalhammer (KV Oostende) duidelijk: "Dit brengt ons in een lastig parket, maar ..."

KV Oostende speelde zeker geen slechte wedstrijd in eigen huis tegen Seraing, maar ging finaal wel de boot in: 1-2. En dus is het nu ook alle hens aan dek voor de Kustboys stilaan.

Oostende domineerde dan wel, maar uiteindelijk was het Seraing dat met de drie punten naar Luik ging en zo voor een hold-up zorgde.

Met 67% balbezit en het leeuwendeel van de kansen had Oostende nochtans de beste papieren om zelf te winnen.

Te passief geworden?

"Ik weet niet of we genoeg gedaan hebben om de match te winnen, maar we hadden zeker niet verdiend om ze te verliezen", aldus coach Thalhammer bij Eleven Sports. "De start was goed, maar misschien zijn we te passief geworden met de 1-1 tot gevolg."

En dus wordt het voor Oostende eens te meer knokken tegen degradatie: "Deze nederlaag brengt ons in een lastig parket, maar net nu moeten we tonen dat we een team zijn. We moeten hard blijven werken en erin geloven. Ik blijf optimistisch. We kunnen dit omdraaien."