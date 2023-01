Mbappé zet Franse bondsvoorzitter op zijn plaats na zware uitspraken over Zidane: "Gebrek aan respect voor legende!"

De Franse bondsvoorzitter, Noël Le Graët, heeft zwaar uitgehaald naar icoon Zinedine Zidane. In een interview zei hij zelfs dat het hem niets zou uitmaken indien Zidane bondscoach van Brazilië zou worden.

Zidane werd genoemd als nieuwe bondscoach van Frankrijk, maar uiteindelijk behield de bond het vertrouwen in Didier Deschamps. "Ik heb Zidane nooit ontmoet. We hebben nooit overwogen om afscheid te nemen van Didier. Wat Zidane doet, moet hij weten", zei Le Graët tegen RMC Sport.

Brazilië zou hem nu wel willen. "Het zou me verbazen als hij daarheen gaat. Of het me pijn zou doen? Het maakt me niks uit. Hij kan gaan en staan waar hij wil. Bij een grote club of land geloof ik niet zo in hem. Wat ik doe als Zidane mij probeert te bereiken? Ik zou de telefoon niet eens opnemen."

Woorden die bij Kylian Mbappé in het verkeerde keelgat schoten. "Zidane is Frankrijk. We respecteren deze legende niet genoeg."