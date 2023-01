Oud-scheidsrechter heel duidelijk: "Wouter Vrancken heeft het zelf gezocht"

Wouter Vrancken werd in de topper tegen Club Brugge met een rode kaart naar de tribune gestuurd.

Lawrence Visser gaf trainer Wouter Vrancken van KRC Genk twee keer geel, waardoor hij naar de tribune mocht nog voor het rust was in de topper van zondag.

“Zijn rode kaart was eigenlijk het gevolg van de gele kaart die Muñoz kreeg. Volgens mij was dat er geen. Vrancken had gelijk in die zin dat het overdreven was, maar hij moest zich daarna kunnen beheersen”, zegt Tim Pots in Het Laatste Nieuws.

“Hij was ook al herhaaldelijk uit zijn technische zone geweest. Wat hij tegen Lawrence Visser gezegd heeft, kunnen wij niet weten. Aan de lichaamstaal te zien waren het geen vriendelijke woorden. Als Visser vindt dat het te ver gaat, moet hij ingrijpen. Vrancken heeft het dus een beetje zelf gezocht.”