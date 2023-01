Albert niet onder de indruk van Riemer: "Gelukkig ligt alle druk nu bij Brugge"

Zondagmiddag staan op Jan Breydel Club Brugge en RSC Anderlecht oog in oog met elkaar.

Zondag wordt een cruciaal duel voor beide ploegen. Analist Philippe Albert is alvast niet onder de indruk van wat Brian Riemer aan het doen is.

“Uiteraard was de uitsluiting van N’Diaye niet terecht”, klinkt het in La Capitale. “Er zit een goede mentaliteit en veel energie in het spel van Anderlecht, maar dat is niet genoeg.”

Albert is alvast geen fan van Riemer. “Ik ben nog steeds sceptisch over de nieuwe coach. In Charleroi waren ze al teleurstellend, ondanks de overwinning.”

Voor Albert is het spel ver verwijderd van wat er in de periode van Kompany gebracht werd. “En nu gaat hij naar Brugge! Zijn geluk is dat alle druk op Brugge komt te liggen...”