Standaard zet stadiondossier aan de kant ondanks vergunning, maar werkt wel aan nieuw plan

Pierre Locht, de CEO van Standard, sprak over het nieuwe stadionproject.

Locht was op bezoek bij het Franstalige LN24 en sprak eerst over de sportieve ambities van de Luikse club. "Het doel van dit seizoen is om het beter te doen dan vorig jaar, wat niet moeilijk moet zijn (Standard werd vorig jaar 14de, red.) Dit seizoen is goed begonnen. We moeten in de play-offs geraken."

"We zullen zien of het de Europe Play-offs of de Champions' Play-offs zullen worden. Volgend seizoen is het doel duidelijk de Champions' Play-offs, aangezien die dan weer uit zes ploegen bestaat. En dan, aan het einde van volgend seizoen is het doel om terug Europese voetbal te hebben", zegt Locht.

Stadion zet stadiondossier even opzij

Locht sprak ook over het stadiondossier van Standard. "We hadden een project op tafel liggen, met vergunning. Dat project ligt voorlopig wel aan de kant omdat de rentabiliteitsanalyse negatief is gebleken. We werken aan een nieuw project", bekend de CEO.

"777 Partners is een Amerikaanse aandeelhouder en de aantrekkelijkheid van een stadion is erg belangrijk in de Amerikaanse sport. We kijken naar iets dat mogelijk kleiner is, maar waarvan de voordelen voor de club zeker en bewezen zullen zijn", besloot Locht nog.