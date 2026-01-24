Gearriveerd en meteen geblesseerd: de nachtmerrie gaat verder voor Sébastien Pocognoli

Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
Sébastien Pocognoli zit met de handen in het haar bij AS Monaco. Wout Faes viel geblesseerd uit tegen Le Havre...

Het noodlot blijft toeslaan bij Sébastien Pocognoli, die absoluut geen extra blessure kon gebruiken in zijn kern. De Belgische trainer probeert de situatie recht te trekken, maar kreeg tijdens de wedstrijd tegen Le Havre een verontrustend signaal.

Wout Faes, die tien dagen geleden werd gehaald om de verdediging van Monaco te versterken, moest het veld verlaten. Hij liep een enkelblessure op in een duel en kon ondanks verzorging niet verder spelen.

Deze blessure brengt de staf van Pocognoli in grote problemen. De coach was al twee centrale verdedigers kwijt voor de rest van het seizoen en heeft achterin bijna geen opties meer over.

Financieel probleem

Alsof dat nog niet genoeg was, heeft de clubleiding geen budget om te versterken. Monaco moet eerst spelers verkopen voor er nieuwe kunnen worden aangetrokken, waardoor elke transfer geblokkeerd blijft. Pocognoli zit vast met een sterk uitgedunde selectie.


Het moreel binnen de ploeg zit intussen op een dieptepunt door al deze tegenslagen. Een nachtmerrie voor Monaco, dat maar niet uit de negatieve spiraal raakt, met zeven nederlagen in de laatste acht competitiewedstrijden in de Ligue 1.

