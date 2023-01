Riemer en Fredberg gaan met fans praten, maar dat gesprek lag al vast voor al de commotie

Jesper Fredberg en Brian Riemer gaan met een delegatie van de supporters praten. Daar is veel om te doen omdat het bestuur bij dat gesprek niet aanwezig zou zijn. Zeker na alle commotie rond Jean Kindermans. Dat onderhoud was echter al een tijdje gepland.

Dat Wouter Vandenhaute zelf met de fans zal praten, lijkt niet meteen op het programma te staan. De voorzitter lijkt de boel wat te willen laten bedaren. Fredberg en Riemer zullen wel het gesprek aangaan, maar het zijn niet de mensen die een antwoord kunnen geven op de meest prangende vragen van de Anderlecht-fans: wat is het plan met de jeugdwerking en waarom moet Jean Kindermans weg?

Het gesprek werd echter vorige maand al gepland, nog voor het nieuws van Kindermans uitlekte. In ieder geval is de woede weer groot bij de achterban en worden er weer acties gepland. In de huidige situatie iets wat paars-wit kan missen als kiespijn.