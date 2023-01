Braziliaanse verdediger zet op 38-jarige leeftijd punt achter carrière

De Braziliaan Joao Miranda heeft zijn carrière beëindigd. Hij speelde onder andere voor Atletico Madrid en Inter Milan.

Miranda begon zijn carrière bij Coritiba in Brazilië en via het Franse Sochaux kwam hij een eerste keer in Europa terecht. Hij keerde terug naar Sao Paulo, maar Atletico Madrid haalde hem weer naar Europa.

Daar won hij de titel, de beker en de Europa League. Vier jaar later trok hij naar Inter om dan via JS Suning in China weer bij Sao Paulo te eindigen.

“Het moment is gekomen. Aan iedereen die me gesteund heeft, speciale dank. Heel erg bedankt aan het voetbal”, liet hij weten op sociale media. In juli 2019 speelde hij zijn 58ste en laatste interland voor Brazilië.