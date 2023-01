Brute pech: basisdebuut jong talent STVV (ex-Standard) duurt nog geen minuut en het is niet eens zijn eigen fout

Je zal maar je basisdebuut mogen maken bij je club op 20-jarige leeftijd ... en na twee minuten niet eens door eigen toedoen daaraan al een einde zien komen.

Het overkwam de 20-jarige Olivier Dumont uit Wezet, die jeugdinternational is bij de Rode Duivels en na een episode bij Standard momenteel speelt voor STVV.

Slachtoffer

Tegen Meux in de Beker van België en afgelopen weekend tegen Standard mocht hij al een halfuurtje invallen, nu kreeg hij tegen Zulte Waregem in de Croky Cup zijn debuut in de basis.

Tot na een minuut Schmidt aan de noodrem moest trekken bij Ramirez na een misverstand achterin en de doelman prompt rood kreeg. Jo Coppens moest dus in doel plaats komen nemen, waardoor Dumont plek moest ruimen.