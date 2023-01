Coach Scott Parker laat zich duidelijk uit over situatie Sylla: "Een slimme jongen"

Het minste wat je kan zeggen is dat bij Abakar Sylla het licht uitging op bezoek bij KRC Genk. En dat leverde heel wat reacties op. Coach Parker is nu teruggekomen op de zaak.

Supporters, analisten en zelfs ploegmaats waren het erover eens dat Abakar Sylla zwaar in de fout ging tegen KRC Genk.

Jongensfouten

Ondertussen heeft coach Scott Parker zich ook uitgelaten over de zaak: "Ik heb een gesprek gehad met hem, ik heb hem uitgelegd hoe ik de dingen zie. Hij was niet matuur in bepaalde momenten, ik moet hem begeleiden, dat is mijn job."

"Ik wil dat mijn spelers een bepaalde lijn niet overschrijden, maar ik ben zelf ook een jonge speler geweest. Als je jong bent, dan maak je fouten. Ik heb dat ook gedaan. Sylla zal die progressie nog wel maken. Het is een slimme jongen en getalenteerd."