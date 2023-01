Knaltransfers: ex-speler Lokeren, Roda en AZ én jeugdproduct Genk moeten degradatiestrijd oplossen ... in derde amateur

De degradatiestrijd in de Jupiler Pro League zou wel eens heel spannend kunnen worden. Maar ook in andere reeksen zal dat zo zijn. En daar horen dus transfers bij.

De ploeg die in die optiek misschien wel het meest heeft weten te verbazen de voorbije dagen is KFC Diest, het team van coach Danny Boffin.

Ze staan momenteel pas veertiende op zestien ploegen in de Derde Amateurklasse A en moeten dus vol aan de bak in de strijd tegen degradatie.

Hupperts & co

Met Guus Hupperts hebben ze nu een toptransfer in huis gehaald. We kennen hem vooral nog van bij Lokeren in ons land, maar de 30-jarige Nederlander speelde ook bij onder meer Roda JC, AZ en Willem II.

Het team heeft ook Dogan Gölpek weggehaald bij Belisia en zou ook bezig zijn met Paolo Sabak, een gewezen jeugdproduct van Genk.