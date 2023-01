Marca over een nieuwe glansprestatie van Thibaut Courtois: "Op het einde van de wedstrijd kwam het wonder van Courtois"

Na de Supercup in Spanje wordt er weer veel gesproken over Thibaut Courtois. Marca was lyrisch over hem.

Thibaut Courtois had een belangrijke rol in de Spaanse Supercup. Hij pakte uit met een belangrijke redding in de verlengingen en stopte een penalty in de strafschoppenreeks. Daardoor ging Real Madrid door tegen Valencia.

"De Belgische doelman leidde een Real Madrid in mineur", aldus het Spaanse Marca. "Op het einde van de wedstrijd kwam dan het wonder van Courtois. Een enorme redding tegen Fran Perez, die de voorbode van penaltyreeks was. Met zijn redding en de misser van Cömert ging Real naar de finale. Daardoor staat de Koninklijke bij hem in het krijt."

"Courtois is onbetwistbaar en een gouden handschoen", ging de krant verder. "Hij is in staat om de titels dichter bij de prijzenkast van Real te brengen."

Marca zag ook het een en ander bij Real Madrid: "Courtois en Karim Benzema verbergen de problemen van hun club. Valencia was op het middenveld superieur en bij Real draait het al lange tijd niet."