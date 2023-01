Nog geen doorbraak op transfervlak en voorlopig aparte trainingen voor Leandro Trossard bij Brighton

Het lijkt echt wel tijd dat de wegen scheiden tussen Leandro Trossard en Brighton. Apart trainen is momenteel het lot van de Rode Duivel.

Zijn trainer De Zerbi had zich onlangs kritisch uitgelaten over het niveau dat Trossard na het WK nog haalde en diens attitude. Volgens Daily Mail heeft Trossard hierdoor ook de voorbije dagen apart moeten trainen. De Zerbi beperkt zijn betrokkenheid bij de eerste ploeg.

Het is dan ook hoogst onzeker of Trossard erbij zal zijn wanneer Brighton het dit weekend opneemt tegen Liverpool. Pijnlijk toch voor de man die tot aan het WK de grote smaakmaker was bij Brighton. Inmiddels heeft de ploeg getoond dat het ook zonder Trossard kan winnen.

Spurs blijft monitoren

Een transfer lijkt er ofwel deze maand of in de zomer wel van te komen, maar voorlopig is er ook op dat vlak geen doorbraak. Clubs als Tottenham en Chelsea hebben hem op de radar staan. Vooral de Spurs toonden al concrete interesse. Ze blijven zijn situatie monitoren, maar het is wachten tot de zaak in een stroomversnelling geraakt.