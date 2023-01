'Reden ontslag Jean Kindermans als hoofd jeugdopleiding is veel meer dan een geldkwestie'

Jean Kindermans werd opzijgeschoven als hoofd jeugdopleiding. Het zou om financiële redenen gaan, maar het is meer dan dat.

In de Van den Stock-periode kreeg Jean Kindermans een rijkelijk contract. Door de financiële situatie van Anderlecht is dat een doorn in het oog voor het huidige bestuur. Om die reden wilde het bestuur af van zijn contract, maar Het Nieuwsblad weet dat het meer is dan dat.

Peter Verbeke vroeg in een meeting ooit eens aan Kindermans wie de toptalenten momenteel waren. Kindermans noemde namen. Je ziet dat zo, maar Verbeke vroeg ook om de fysieke data van die spelers en die kon Kindermans hem niet geven. Verbeke was daarover misnoegd.

Het huidige bestuur van Anderlecht weet dat data heel belangrijk is in het moderne voetbal, maar Kindermans gaat nauwelijks mee in dat verhaal. Voor Verbeke en co is het een doorn in het oog dat Kindermans dure profcontracten voor jeugdspelers wil, maar niet kan zeggen wat de VO2max of de sprongkracht van die spelers is.