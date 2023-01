Winteraankoop Christalino Atemona is met een missie bij KV Kortrijk

Christalino Atemona is een van de wintertransfers van KV Kortrijk. De jonge centrale verdediger wil verder groeien.

In de beker maakte Christalino Atemona (20) zijn debuut voor KV Kortrijk. Na de rust mocht hij centraal achterin tegen KV Mechelen komen opdraven. Hij vond dat ze geen slechte wedstrijd speelden, maar in het slot incasseerden ze nog een doelpunt. Daardoor werd Kortrijk uitgeschakeld en mocht het niet naar de halve finales van de beker.

Het debuut voor KV Kortrijk was meteen ook zijn debuut op het hoogste niveau, want Atemona speelde bij Hertha Berlijn alleen voor de jeugdreeksen. Van Kortrijk kreeg hij de opportuniteit om er te komen testen. Hij greep die met beide handen. Zo kon hij zijn carrière verderzetten.

Atemona vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij fysisch sterk is en dat hij vooral in een een-tegen-eenduel met een aanvaller sterk is. Zelf vindt hij dat zijn passing en tempo nog moet verbeteren, maar hij is bij Kortrijk om zich er verder te ontwikkelen en er van de oudere jongens te leren.